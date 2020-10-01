لليوم الثاني على التوالي.. مصر تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الخميس، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 حالة وفاة وهو نفس عدد الإصابات والوفيات المسجلة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها و5946 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

المصدر: وكالات