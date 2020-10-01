"الأوقاف الأردنية" تنفي الاستعانة بـ "المصلي الخفي" لمراقبة المصلين

نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، ما تم تداوله من معلومات حول إطلاق ما يسمى بـ"المصلي الخفي" لمراقبة مدى التزام المصلين داخل المساجد في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري في بيان صحفي إن "ما يتم تداوله عن المصلي الخفي لمراقبة التزام المصلين خلال أداء الصلاة في المساجد غير صحيح، ولا أساس له من الصحة".

وأضاف الحياري أن "الوزارة تقدر عاليا التزام رواد المساجد وحسهم بالمسؤولية تجاه بيوت الله ومجتمعهم، وهذا ما لمسناه منذ بداية أزمة كورونا".

ونوه إلى أن "الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد هم على قدر عال من المسؤولية، وموضع احترام وتقدير من قبل المصلين بالمساجد، ولديهم القدرة على توجيه الناس، وتحقيق الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، والتعقيم، وإحضار سجادة صلاة".

وشدد الناطق الإعلامي على "ضرورة تحقيق كافة التعليمات الصادرة عن اللجان الطبية المختصة، وعدم الازدحام خاصة خلال خطبة وصلاة الجمعة".

وكانت مواقع إعلامية أردنية، قد روجت أنباء عن نشر وزارة الأوقاف بالأردن، فرق تفتيش متخفية (المصلي الخفي) وقت صلاة الجمعة، للتأكد من التزام المساجد والمصلين بالإجراءات الاحترازية.

المصدر: "عمون"