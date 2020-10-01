مصر.. الإعدام للمتهم بقتل والده بسبب خلافات مالية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة مواطنا بالإعدام شنقا بعد ثبوت اتهامه بقتل والده، لخلافات مالية بينهما.

وذكر قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن "عاطلا تعدى على والده بالضرب وطعنه ما أدى إلى وفاته في الحال".

وجاء بتقرير الصفة التشريحية استخدام المتهم عصا خشبية في ضرب والده على رأسه والتعدي عليه دون رحمه مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف أفقده الوعي كما طعنة في القلب ما أدى لوفاته.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وفحص محتوى كاميرات المراقبة تبين أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الحادث وأنه كان دائم التشاجر مع والده، وسيء السمعة، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع والده نشبت منذ فترة على مبلغ مالي، وإقدامه يوم الواقعة على التعدي عليه وطعنه.

ناصر حاتم

المصدر: RT