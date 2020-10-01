عائلة مواطن سعودي طعن شابا مصريا تعتذر له (فيديو)

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر أن عائلة مواطن سعودي قدمت اعتذارا لشاب مصري تعرض للطعن على يد أحد أبنائها.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه في إطار متابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن ويدعى عصام محمد العربي، فقد تم عقد جلسة سادها الود والتقدير بين أبناء الجالية المصرية والسعوديين، حيث قدم أهل الشاب السعودي متعب عبد الرحمن الاعتذار للعامل المصري.

وأبدى العامل المصري رغبة في استمرار العلاقات الطيبة بين الطرفين وإنهاء الخلاف الذي حدث في ساعة غضب من الطرفين وتقديرا لوجود أهل الشاب السعودي معه من أول يوم في المستشفى وحرصا على مستقبل الشاب السعودي قرر المواطن المصري التنازل عن دعواه، وليس له رغبة في وجود أية خلافات بين أحد من السعوديين.

وقد تم بالفعل التنازل عن المحضر بقسم شرطة الحمراء وإنهاء إجراءات الإفراج عن الشاب السعودي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية