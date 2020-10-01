العراق.. القبض على إرهابي كان يعد لتفجير نفسه بين مدنيين (صور)

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الخميس، القبض على إرهابي كان يعد لتفجير نفسه بين مدنيين.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب ولليوم الثالث على التوالي يواصلون عملياتهم النوعية لاعتقال عناصر عصابات داعش في عدة محافظات".

وأضاف أن "قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال عنصرين في محافظتي كركوك ونينوى، حيث كان أحدهما يعد لتفجير نفسه في مكان مكتظ بالسكان".

المصدر: RT