" يا حبيبتي يا مصر" تتسبب في الحجز على أملاك شركة كبيرة

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية على منقولات مملوكة لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت بسبب استغلالها أغنية "يا حبيبتي يا مصر".

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وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر لصالح "صوت الفن" سدادا لمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مصري، المحكوم به كتعويض عن استغلال أغنية "يا حبيبتى يا مصر" بدون وجه حق، وسوف يجرى البيع بالمزاد العلني على هذه المنقولات يوم 20 شهر أكتوبر المقبل بمقر شركة قنوات.

وتعد "يا حبيبتي يا مصر" من أهم الأغاني الوطنية التي يستمع لها الجمهور المصري بشكل دائم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية