الرئاسة اللبنانية تنفي إصابة عون بفيروس كورونا

نفت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها بشأن إصابة رئيس الجمهورية ميشال عون بفيروس كورونا.

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وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إن "الإشاعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء كورونا لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بالكورونا لا اساس لها من الصحة، والرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 1, 2020

وكان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، وهو صهر عون، أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم أنه أدخل إلى مستشفى "أوتيل ديو" في العاصمة بيروت لتلقي العلاج إثر نوبة ضيق تنفس جراء أعراض عدوى "كوفيد-19".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40868 حالة.

المصدر: RT