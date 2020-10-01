مستشار أردوغان ينتقد التصريحات السعودية حول مقتل خاشقجي

انتقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التصريحات السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومحاكمة المتورطين في قتله.

وجاء ذلك في حوار لأقطاي مع وكالة "الأناضول"، تزامنا مع الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأشار أقطاي إلى أن الحادثة عبارة عن جريمة وقعت على الأراضي التركية، وضد شخص تحت الحماية التركية، مشددا على أن أنقرة معنية بها بالدرجة الأولى.

وأردف: "هذه جريمة مرتكبة ضد تركيا، والمؤسسات التركية تنظر إليها من هذا المنظور".

وفند أقطاي صحة الأطروحات السعودية التي تقول إن تركيا غير معنية بالجريمة، لكونها وقعت ضمن مبنى القنصلية التي تعد أرضا سعودية، وأضاف أن هذا أمر غير مقبول.

وأفاد بأن خاشقجي قُتل إثر جريمة ارتكبتها بعثة دبلوماسية في مكان حصل على امتيازات دبلوماسية على الأراضي التركية، وبالتالي تركيا معنية بالجريمة بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن القنصلية العامة تفقد امتيازاتها الدبلوماسية عندما تكون مسرحا لجريمة قتل إنسان.

وتطرق أقطاي إلى دخول فريق تنظيف إلى مبنى القنصلية السعودية، في أعقاب وقوع الجريمة، وقيامه بأعمال تنظيف في الداخل، مستبعدا أن تتم عملية التنظيف داخل القنصلية دون علم السلطات السعودية أو ولي العهد، حيث قال: "حتما هذه جريمة نفذت حتى النهاية، ضمن علم المسؤولين رفيعي المستوى في السعودية".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول، وفي يوليو الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

المصدر: الأناضول