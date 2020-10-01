الخطوط القطرية تستأنف تسيير 19 رحلة أسبوعيا إلى جنوب إفريقيا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية في بيان يوم الخميس، أنها ستستأنف تسيير 19 رحلة أسبوعيا إلى جنوب إفريقيا اعتبارا من 3 أكتوبر.

وبعد إضافة 19 رحلة أسبوعيا إلى جنوب إفريقيا، ستكون الرحلات التي تسيرها الخطوط القطرية إلى 17 وجهة في أنحاء القارة 63 رحلة.

وكانت الشركة القطرية قد أعلنت توسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 وجهة بحلول منتصف أكتوبر، لتضاعف بذلك الناقلة القطرية عدد وجهاتها ثلاث مرات".

ويعد قطاع الطيران في العالم من أشد القطاعات تضررا جراء جائحة كوفيد-19، التي أجبرت الناقلات على وقف تحليق الطائرات وإلغاء الرحلات.

وسابقا، حذر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أفاد بأن الجائحة ستكلف شركات طيران الشرق الأوسط نحو 24 مليار دولار هذا العام، فيما ستخسر شركات الطيران في إفريقيا إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار في 2020.

المصدر: وكالات