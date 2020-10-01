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عون يدعو واشنطن للاضطلاع "بوساطة نزيهة" بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

عون يدعو واشنطن للاضطلاع
Reuters
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رحب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، في التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة.

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وجاء في تغريدة عبر حساب الرئاسة في موقع "تويتر"، إن "الرئيس عون يرحب بالإعلان الأمريكي في شأن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وسيتولى المفاوضة وفقا لأحكام المادة 52 من الدستور".

وأعرب الرئيس اللبناني للجانب الأمريكي عن أمله في أن "يستمر في وساطته النزيهة".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال اليوم الخميس إن اتفاق الإطار لإجراء مفاوضات مع إسرائيل من أجل حل النزاع الحدودي تم قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ساسة لبنانيين.

وأضاف بري خلال مؤتمر صحفي أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الممتدة بطول المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: RT

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