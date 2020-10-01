بوتين يهنئ أمير الكويت الجديد

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة صعوده للعرش مؤكدا التزام روسيا بتطوير التعاون الثنائي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وأفاد الكرملين، اليوم الخميس، بأن الرئيس بوتين بعث برقية تهنئة إلى الشيخ نواف أشار فيها إلى أن "العلاقات الروسية الكويتية تحمل طابعا وديا وبناء".

وأكد بوتين في البرقية تصميم روسيا "على مواصلة العمل المشترك على تطوير التعاون الثنائي في مجالات عدة، وكذلك الشراكة في الشؤون الدولية".

وشدد الرئيس الروسي: "لا شك في أن ذلك يستجيب لمصالح الشعبين، ويأتي في سياق تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم 29 سبتمبر، عن وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 92 عاما في الولايات المتحدة التي وصل إليها في يوليو من أجل الخضوع للعلاج، لينتقل العرش إلى ولي عهده الشيخ نواف البالغ 83 عاما من عمره والذي تم تنصيبه يوم أمس الأربعاء.

المصدر: RT