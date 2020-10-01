البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط بمشاركة غواصة الجيش المصري الجديدة

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، اشتركت فيه فرقاطة شبحية مصرية والغواصة المصرية الحديثة (209/1400) مع فرقاطة فرنسية.

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وتضمن التدريب العديد من الأنشطة المختلفة، منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلًا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.

واشتمل التدريب أيضا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة، وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية.

وأظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة، في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يسهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية