عالم مصري يبتكر أول كرسي محركات ذكي بالمجال المغناطيسي في العالم (صورة)

ابتكر عالم مصري يدعى علي الشافعي أول كرسي محركات ذكي في العالم يعمل بالمجال المغناطيسي بشكل يجعل عملية الإنتاج مستمرة.

وقال العالم المصري والرئيس السابق لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وصاحب الاختراع للوكالة الألمانية، اليوم الخميس إن المنتج سيكون أول تكنولوجيا محركات في العالم تنتج من مصر وأفريقيا وسيدر دخلا سنويا ضخما.

وأضاف أن الاختراع حصل على الجائزة الكبرى في الدورة السادسة لجائزة الابتكار المرموقة لأفريقيا وهي من أهم الجوائز العالمية، لافتا إلى أن فكرة الاختراع تعتمد على تغيير خصائص كرسي التحميل لأي محرك وذلك من خلال قيام المجال المغناطيسي بتعويض أي عطل مفاجئ.

وأشار الشافعي، الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه يمكن من خلال الاختراع التحكم في وقت توقيف الماكينة بما يناسب خطة العمل بشكل يجعل عملية الإنتاج مستمرة.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من الاختراع في محركات مولدات الكهرباء لأنه مهم جدا، كاشفا عن عروض من شركات عالمية ترحب بالاختراع وتؤيد تنفيذه.

وأكد الشافعي أن هذا الاختراع يعتبر ضمن اقتصاد الأفكار والابتكارات التي حققت طفرات اقتصادية للدول المتقدمة، متمنيا خروج المشروع من إطار المعمل إلى السوق العملي وتنفيذه في مصر.

المصدر: المصري اليوم