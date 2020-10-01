العراقيون يُحيون الذكرى الأولى للاحتجاجات

أحيا المئات من المحتجين في بغداد الذكرى الأولى للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر عام 2019، وسط مطالبات بمحاسبة "قتلة المتظاهرين".

وقال مراسل RT في بغداد، إن "المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد منذ صباح اليوم وقاموا بفعاليات عديدة أحيوا من خلالها الذكرى الأولى للاحتجاجات".

وأضاف، أن "المحتجين جددوا مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديم الفاسدين إلى القضاء وتشريع قانون انتخابات عادل".

وأشار مراسلنا إلى أن "المحتجين بدأوا يحشدون للخامس والعشرين من الشهر الحالي للخروج باحتجاجات كبيرة".

المصدر: RT