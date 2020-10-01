مغادرة أول رحلة من مطار دمشق إلى القاهرة والعمل على رحلات إلى العراق والكويت

غادرت أول رحلة من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الخميس، إيذانا باستئناف التشغيل المنتظم للمطار

وذكرت وزارة النقل السورية أن رحلة السورية للطيران كان على متنها 130 راكبا، وأن تشغيل المطار راعى الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وقال مدير عام "السورية للطيران"، شفاء النوري، إن العمل يجري على "أخذ الموافقات لاستئناف الرحلات إلى العراق والكويت" مشيرا إلى أن الأخيرة "تعتبر سوريا منطقة حمراء بسبب فيروس كورونا ويقتصر الوضع حالياً فقط على إجلاء الرعايا السوريين منها"

وكانت مديرية الطيران المدني أعلنت منتصف الشهر الماضي أن "رحلات الإجلاء" الخاصة بالسوريين في الخارج ستتوقف مع إعادة افتتاح المطار، وأشارت إلى أنه "يمكن للمواطنين العودة للبلاد بشكل اعتيادي شريطة إبراز فحص PCR نتيجته سلبية من الدولة القادم منها وصلاحيته 96 ساعة" وأضافت أنه "سيتم إلغاء الحجز الفندقي والحجر الاحترازي" اللذين كانا مفروضين سابقا ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وتم تعليق الرحلات عبر مطار دمشق الدولي منذ أشهر ضمن حزمة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم أن المطار كان يشهد تشغيلا جزئيا برحلات "إجلاء سوريين عالقين" وراغبين بالعودة إلى بلادهم.

المصدر: RT