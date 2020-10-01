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العراق.. تعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم صاروخي

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العراق.. تعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم صاروخي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الخميس، عن تعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم بصاروخ في محافظة الديوانية بجنوب العراق.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "رتلاً تابعاً للتحالف الدولي كان ينقل معدات بواسطة شركات وسائقين عراقيين، تعرض إلى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية".

وأضافت، أن "الهجوم أدى الى أضرار بإحدى الحاويات دون خسائر، واستمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

 

المصدر: RT

 

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