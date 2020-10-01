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تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر

أخبار العالم العربي

تسمية أحد شوارع الإمارات باسم صباح الأحمد الجابر
Reuters
صباح الأحمد الجابر
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أمر عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين في الإمارات، سعود بن راشد المعلا، بتغيير مسمى شارع كورنيش أم القيوين إلى شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي ذلك للدور الكبير الذي بذله الأمير الكويتي الراحل قبل قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، ومتابعته المباشرة للكثير من مبادرات دولة الكويت التنموية في المنطقة.

كما استمر الشيخ صباح الأحمد في تعزيز علاقات الأخوة المتينة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، من خلال مختلف المناصب التي شغلها، والتي توجت بالعلاقات المتميزة التي وصلت إليها الدولتان خلال فترة حكمه وحتى وفاته.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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