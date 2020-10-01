الرئيس العراقي يلتقي أمير الكويت الجديد ويقدم التعازي برحيل صباح الأحمد الصباح

وصل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس الى الكويت، على رأس وفد حكومي وسياسي، لتقديم العزاء الى أمير الكويت الجديد بوفاة الأمير السابق صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعبّر صالح، بحسب بيان رئاسي، "عن أصدق وأخلص مشاعر المواساة والتعاطف في هذا المصاب الجلل".

وقال إن "المنطقة العربية والإسلامية والعالم، فقدت أخاً وملهماً طالما عُرف بإنسانيته وحرصه على نبذ الخلافات وتحقيق السلام والوئام في المنطقة".

وأكد الرئيس العراقي "عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

المصدر: RT