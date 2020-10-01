 
مباشر

اليونيفيل ترحب بتقدم مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار العالم العربي

اليونيفيل ترحب بتقدم مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ouhg

رحبت قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "​اليونيفيل​"، بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين ​لبنان​ وإسرائيل بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية بين البلدين.

إقرأ المزيد
لبنان يتوصل لاتفاق إطار يرسم الطريق لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل
لبنان يتوصل لاتفاق إطار يرسم الطريق لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل

وأشارت اليونيفيل في بيان، إلى أنها "على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للجهات وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة، وفي إطار قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701"، وأضافت: "ندعم أي اتفاق بين البلدين، بما يعزز الثقة ويحفز الأطراف على الالتزام مجددا باحترام ​الخط الأزرق​ وعملية ترسيم الحدود الأوسع".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال اليوم الخميس إن اتفاق الإطار لإجراء مفاوضات مع إسرائيل من أجل حل النزاع الحدودي تم قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ساسة لبنانيين.

وأضاف بري خلال مؤتمر صحفي أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الممتدة بطول المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: النشرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا