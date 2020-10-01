اليونيفيل ترحب بتقدم مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

رحبت قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "​اليونيفيل​"، بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين ​لبنان​ وإسرائيل بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية بين البلدين.

إقرأ المزيد

وأشارت اليونيفيل في بيان، إلى أنها "على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للجهات وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة، وفي إطار قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701"، وأضافت: "ندعم أي اتفاق بين البلدين، بما يعزز الثقة ويحفز الأطراف على الالتزام مجددا باحترام ​الخط الأزرق​ وعملية ترسيم الحدود الأوسع".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال اليوم الخميس إن اتفاق الإطار لإجراء مفاوضات مع إسرائيل من أجل حل النزاع الحدودي تم قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ساسة لبنانيين.

وأضاف بري خلال مؤتمر صحفي أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الممتدة بطول المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: النشرة