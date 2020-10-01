القوات العراقية تحاصر ثلاثة عناصر من "داعش" وتقتلهم في شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، محاصرة وقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين في شمال العراق.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، وخلال العملية العسكرية الجارية في وادي الثرثار، تمكنت من رصد ثلاثة من عناصر عصابات داعش الارهابية داخل نفق".



وأضافت، أن "القوات الامنية حاصرتهم، وعثرت على ثلاث دراجات نارية قرب النفق، كما تمت معالجة النفق وقتل من فيه من قبل سرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح الدين".





المصدر: RT