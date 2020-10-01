الهند: مقتل 3 جنود بنيران باكستانية في كشمير

لقي ثلاثة جنود هنود حتفهم اليوم الخميس، فيما وصفه متحدث باسم الجيش الهندي بإطلاق نار غير مبرر من جانب قوات باكستانية على الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا، إن القوات الباكستانية فتحت النار دون مبرر في قطاع ناوجام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، فيما أسفر ذلك عن مقتل جنديين وإصابة أربعة.

وأضاف أن جنديا هنديا آخر قتل عندما أطلقت قوات باكستانية النار الليلة الماضية في قطاع بونتش. وقال "ردت قواتنا بقوة على نيران العدو".

ولم يصدر تعليق فوري من باكستان.

وتقول نيودلهي إن القوات الباكستانية تفتح النار لمساعدة مسلحين على التسلل إلى الجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير للانضمام إلى تمرد مسلح هناك مستمر منذ عقود.

من جهتها تقول إسلام آباد إنها تقدم دعما معنويا ودبلوماسيا فقط لشعب كشمير الذي يقاتل من أجل تقرير المصير.

المصدر: رويترز