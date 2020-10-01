بطلب من السراج.. تبون يرسل فريقا جزائريا لإصلاح شبكة كهرباء طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس، فايز السراج، هاتفيا مساء أمس الأربعاء آخر المستجدات في بلاده مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأوضح مكتب السراج، في بيان له، أن المكالمة تطرقت إلى الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

كما بحث الطرفان، حسب البيان الليبي، مسألة التعاون الثنائي، حيث "أبدى تبون ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك".

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن تبون استجاب لطلب السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس، وأمر وزير الطاقة الجزائري بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" للتوجه اليوم لهذا الغرض إلى العاصمة الليبية.

المصدر: RT