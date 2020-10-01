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الحرس البحري التونسي ينتشل 6 جثث لفظها البحر على الشاطئ

أخبار العالم العربي

الحرس البحري التونسي ينتشل 6 جثث لفظها البحر على الشاطئ
Reuters
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أعلنت وحدات الحرس البحري التونسي عن انتشال 6 جثث متحللة لفظها البحر على الشاطئ في جنوب البلاد.

وأوضحت وحدات الحرس البحري أن الجثث لثلاثة رجال وثلاث نساء، ويرجح أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين، كانوا في رحلة نحو السواحل الإيطالية.

بدورها صرحت النيابة العمومية أنها أذنت للمصالح البلدية التابعة لبنقردان بدفن الجثث.

هذا تقوم وحدات الحرس البحري بعمليات تمشيط في المنطقة لإمكانية تواجد جثث أخرى أو ناجين من الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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