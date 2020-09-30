بارزاني يندد بالهجوم الصاروخي على أربيل

ندد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني بالهجوم الصاروخي على أربيل، داعيا رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لمحاسبة الجناة.

وقال البرزاني على "تويتر": "أندد بشدة بالهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة في أربيل. حكومة إقليم كردستان لن تتهاون مع أي محاولة لتقويض استقرار كردستان.. ردنا سيكون قويا".

وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن أهمية محاسبة الجناة".

I strongly condemn tonight’s rocket attack in Erbil. The KRG will not tolerate any attempt to undermine Kurdistan’s stability and our response will be robust.



I have spoken to PM @MAKadhimi on the importance of holding the perpetrators accountable -mb. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) September 30, 2020

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، والتحالف الدولي أن "صواريخ سقطت بالقرب من مطار أربيل الدولي ليس بعيدا عن مقار تابعة للتحالف الدولي وحزب إيراني معارض".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الصواريخ أطلقت من منطقة في سهل نينوى تقع ضمن سيطرة قوات الحشد الشعبي".

وأشارت المعلومات الواردة، إلى سقوط 6 صواريخ على مواقع بالقرب من المطار، من دون الإعلان عن ضحايا أو إصابات بالحادث.

المصدر: "رويترز"