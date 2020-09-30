التحالف الدولي يحقق في سقوط صواريخ قرب أحد مقراته في أربيل

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي وايني موروتو، أن التحالف يحقق في سقوط صواريخ قرب أحد مقراته في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "وردت تقارير أولية تفيد بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف في أربيل الليلة".

وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار. الحادث قيد التحقيق".

Initial reports that Indirect Fire did not land on Coalition Forces in Erbil tonight. There was no damage or casualties. Incident is under investigation. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) September 30, 2020

وشهدت مدينة أربيل مساء اليوم، سقوط عدد من الصواريخ على مقربة من مطار أربيل، وبالقرب من مقار تابعة للتحالف الدولي وأخرى لحزب إيراني معارض، دون الإعلان عن ضحايا.

المصدر: RT