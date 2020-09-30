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التحالف الدولي يحقق في سقوط صواريخ قرب أحد مقراته في أربيل

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التحالف الدولي يحقق في سقوط صواريخ قرب أحد مقراته في أربيل
Reuters Alaa Al-Marjani
قوات التحالف الدولي في العراق - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي وايني موروتو، أن التحالف يحقق في سقوط صواريخ قرب أحد مقراته في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "وردت تقارير أولية تفيد بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف في أربيل الليلة".

وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار. الحادث قيد التحقيق".

وشهدت مدينة أربيل مساء اليوم، سقوط عدد من الصواريخ على مقربة من مطار أربيل، وبالقرب من مقار تابعة للتحالف الدولي وأخرى لحزب إيراني معارض، دون الإعلان عن ضحايا.

المصدر: RT

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