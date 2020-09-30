مصر.. السجن سنة لمحتال انتحل صفة مستشار وزير التربية

حكمت إحدى محاكم القاهرة بالسجن لمدة عام على أحمد صابر، صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، بعد إدانته بالنصب والاحتيال.

وكانت هيئة الرقابة الادارية، قد ألقت القبض على صابر لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية، تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين.

وكان المتهم قد زعم بقدرته على التدخل، لدى بعض الجهات القضائية، لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن المذكور.



وأسفرت تحريات الهيئة، عن اعتياد المتهم على استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT