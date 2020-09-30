السيسي يطلع على مشروع للخيول الأصيلة في الشرق الأوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشروع العالمي "مرابط مصر"، لتربية وإنتاج الخيل العربية الأصيلة مع رجال أعمال متخصصين في تربية الخيل.

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وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة.

واطلع السيسي على خطة المشروع المتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

ووجه السيسي بأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويره، لامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم، وأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة، التي باتت تمتلكها مصر مؤخرا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات.

المصدر: RT