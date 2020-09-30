عمدة باريس تعتذر عن المشاركة في G20 دعما لناشطة سعودية محتجزة

أعلن مجلس مدينة باريس اليوم الأربعاء، أن عمدة العاصمة آن هيدالغو، لن تشارك في قمة مجموعة العشرين المزمعة في الرياض عن بعد.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أن "هيدالغو أعلنت عن الأمر وأن سبب رفضها المشاركة جاء دعما للناشطة السعودية لجين الهذلول المسجونة في المملكة".

وشدد المجلس، على أن "هذا القرار لن يؤثر على عضوية فرنسا في مجموعة دول العشرين".

ودفع وباء كورونا المجموعة لعقد كافة اجتماعاتها عبر الفيديو منذ مارس الماضي، عندما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قمة افتراضية طارئة ناقش فيها قادة العالم الاستجابة العالمية للوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص وضرب اقتصادات دول العالم.

وأعلنت الرياض أن قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 ستعقد عبر الإنترنيت في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT + "لو فيغارو"