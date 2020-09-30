محكمة مصرية تؤجل النظر في تجديد حبس شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر في تجديد حبس 4 أشخاص متهمين بتشكيل شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية وممارسة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار بالبشر، حتى 10 أكتوبر المقبل.

وكشفت تحريات الأمن المصري عن تشكيل عصابة تضم طبيبة ومساعديها ومتورطين آخرين لتجارة وزراعة الأعضاء البشرية.

وعملت العصابة في مجال تزوير مستندات ووثائق حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى.

واستقطبت الشبكة الإجرامية ضحاياها مستغلة ظروفهم المادية الصعبة، وكانت تقوم بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة الطبيبة المتهمة الموقوفة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT