الأمن المصري يعتقل شبانا تحرشوا بأجنبية ونشروا فيديو عن الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية فى تحديد وضبط، مجموعة من الشباب قاموا بمضايقة فتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر، ونشروا فيديو عن ذلك.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة وعددهم 6 أشخاص. وبعد اعتقالهم، اعترفوا جميعا، بإرتكابهم الجريمة.

وتمكن رجال الأمن كذلك، من تحديد هوية المجنى عليها، وتبين أنها مقيمة بمدينة نصر. واقامت المذكورة، بتقديم شكوى للشرطة اتهمتهم بالتحرش بها، عند عودتها من عملها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين .

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT