"المواجهة النارية" بين بايدن وترامب جاءت باهتة ولم تجذب الأمريكيين

لم تحظ المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بمتابعة سوى جمهور أصغر بكثير من الرقم الذي سجل قبل أربع سنوات.

ووفقا لبيانات أولية فإن نسبة مشاهدة المناظرة جاءت أقل من 2016، إذ تابع نحو 28.8 مليون شخص شبكات البث الرئيسية مثل (إيه.بي.سي)، و(سي.بي.إس) و(إن.بي.سي) وفوكس، وهو رقم أقل بكثير من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على تلك الشبكات عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليون، وذلك حسب رويترز عن البيانات الأولية عن نسبة المشاهدة.

وعلقت وسائل إعلام على المناظرة بأنها جاءت باهتة، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستكون "مناظرة نارية".

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن ترامب حول مناظرته الأولى بسباق الرئاسة 2020 إلى "فوضى كارثية"، بينما تحدثت وسائل أخرى عن المشاحنات والتلاسن وتبادل الاتهامات والصراخ الذي ساد المناظرة، ما جعل المناظرة الأولى التي طال انتظارها تتحول إلى فوضى.

المصدر: وكالات