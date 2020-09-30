الأسد يعزي أمير الكويت الجديد بوفاة صباح الأحمد الجابر الصباح

أبرق الرئيس السوري بشار الأسد إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت صفحة السفارة السورية في الكويت أن الأسد قال في البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. باسمي وباسم الشعب السوري أتقدم اليكم والى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلتكم الصبر والسلوان".

وأضاف الأسد في البرقية: "كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة لما فيه مصلحة الكويت دولة و شعبا".





بعث السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية برقية تعزية الى سمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت بوفاة... تم النشر بواسطة ‏‎Syrian.Embassy.Kuwait‎‏ في الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

المصدر: صفحة السفارة السورية في الكويت