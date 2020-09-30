وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا.

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وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت حزمة أخرى من العقوبات المتعلقة بسوريا، استهدفت هذه المرة 13 كيانا وأفرادا.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في يوليو الماضي، إن "العقوبات الجديدة، ستكون جزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري"، حسب تعبيرها.

وأكدت أن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية".

المصدر: رويترز