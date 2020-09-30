مقتل ضابطين عراقيين وعنصر أمن بانفجار عبوة شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، أن ضابطا برتبة عميد قتل بانفجار عبوة ناسفة على عجلته في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "العميد الذي استشهد هو آمر فوج طوارئ 12/ صلاح الدين، كما استشهد ضابط آخر برتبة نقيب وعنصر أمن كان معهما".

وأضافت، أن "الانفجار تسبب بتدمير العجلة التي كانوا يستقلونها خلال العملية الأمنية التي انطلقت صباح اليوم في وادي الثرثار".

المصدر: RT