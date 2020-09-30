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مراسم جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح

أخبار العالم العربي

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بدأت مراسم جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء في مسجد بلال بن رباح الكبير.

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وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

ووصل جثمان الراحل صباح اليوم إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما.

ونقل جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى الجامع الكبير للصلاة عليه.

وقال الديوان الأميري الكويتي، مساء أمس الثلاثاء، إن جنازة أمير الكويت الراحل ستقتصر على الأقارب فقط.

المصدر: RT

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