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وصول جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن

أخبار العالم العربي

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وصل إلى مطار الكويت جثمان أميرها الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما.

ونقل جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى الجامع الكبير للصلاة عليه.

وقال الديوان الأميري الكويتي، مساء أمس الثلاثاء، إن جنازة أمير الكويت الراحل ستقتصر على الأقارب فقط، وجاء في بيان للديوان: "حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها في 23 يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

المصدر: RT

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