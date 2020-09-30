قادة عرب يوجهون رسائل إلى أمير الكويت الجديد

وجهت مجموعة من قادة العرب رسائل إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، بعدما أدى اليمين الدستورية عقب وفاة الأمير السابق.

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وبعث كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر تميم بن حمد والرئيس العراقي برهم صالح برقيات تهنئة إلى الأمير الجديد بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت، أعربوا فيها "عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنياتهم لدولة الكويت وشعبها التقدم والازدهار".

المصدر: وكالات