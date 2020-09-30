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العراق يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بقرار إغلاق السفارة

أخبار العالم العربي

العراق يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بقرار إغلاق السفارة
وزير الخارجية العراقي
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دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرار إغلاق سفارتها في بغداد.

وقال في تصريحات صحفية نقلتها وزارة الخارجية، إن "انسحاب السفارة الأميركية من بغداد يعطي إشارات خاطئة للشعب العراقي".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية".

وأشار حسين إلى أن "العراق يدعو الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر بقرار إغلاق سفارتها في بغداد، ونحن لن نكون سعيدين بهذا القرار".

 

 

المصدر: RT

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