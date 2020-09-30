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الصدر للفصائل المسلحة: لا تحولوا المقاومة إلى "مقاولة"

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الصدر للفصائل المسلحة: لا تحولوا المقاومة إلى
مقتدى الصدر
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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الفصائل المسلحة التي هددت بضرب القوات الأمريكية في العراق.

وكتب في تدوينة طويلة: "لا تحولوا المقاومة إلى مقاولة، لنعمل برلمانيا ودوليا لإنهاء تواجدهم".

وأضاف: "لا تحولوا فوهات أسلحتكم التي وجهتموها إلى عدونا وعدوكم المحتل، إلى صدور أخوتكم وشعبكم".

وتابع: "حافظوا على سمعتكم، فإنني لست ممن يهادن المحتل أو يخاف تهديده ووعيده، لكن القوى الخارجية تريد النيل من عراقنا وأمنه واستقراره وسيادته".

 

المصدر: RT

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