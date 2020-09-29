العاهل السعودي ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة :"فقدت أخا عزيزا وصديقا كريما"

نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، بكلمات مؤثرة.

وكتب العاهل السعودي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح أخا عزيزا وصديقا كريما وقامة كبيرة له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية".

واختتم العاهل السعودي بتقديم تعازي بلاده لأهل الكويت.

فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه.



نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.

تعازينا لأهلنا في الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 29, 2020

المصدر: وكالات