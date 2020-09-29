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العاهل السعودي ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة :"فقدت أخا عزيزا وصديقا كريما"

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العاهل السعودي ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة :
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نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، بكلمات مؤثرة.

وكتب العاهل السعودي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح أخا عزيزا وصديقا  كريما وقامة كبيرة له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".

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وأضاف: "نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية".

واختتم العاهل السعودي بتقديم تعازي بلاده لأهل الكويت.

المصدر: وكالات

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