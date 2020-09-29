أمير قطر يدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة والحوار

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة، وحل خلاف البلدين عبر الحوار.

وطالب الشيخ تميم بن حمد كلا من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونظيره الأرمني أرمين ساركيسيان، بتهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين عبر الحوار والطرق الدبلوماسية بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين.

وناقش أمير قطر في اتصالين منفصلين التوترات الحاصلة بين كل من أرمينيا وأذربيجان، وسبل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

واندلعت صباح الأحد الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وقالت أذربيجان، إن "القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين".

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: "قنا"