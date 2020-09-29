نصر الله ردا على نتنياهو: سنسمح لوسائل الإعلام بدخول المنشأة التي تحدث عنها لنكشف كذبه

رد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد "وجود مواقع سرية يخزن "حزب الله" الأسلحة فيها ببيروت.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "العلاقات الإعلامية في حزب الله ستدعو وسائل الإعلام للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو".

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وأضاف: "سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه. إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".

من جانب آخر لفت نصر الله إلى أن المجموعات المتنوعة التشكيل والتسليح في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير.

كما ذكر أنه على الحدود الجنوبية "ما زال جيش العدو في أعلى حالة من الاستنفار والاختباء والحذر الشديد والانتباه.. هذه أطول مدة زمنية يعيشها جيش العدو دون أن يجرؤ على الحركة منذ احتلاله فلسطين".

وأضاف: "بعد عملية اغتيال العصر التي استهدفت الشهيدين سليماني والمهندس بدأت واشنطن بإعادة إحياء داعش.. واشنطن تحاول تبرير بقائها في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لقتال داعش الذي تريد إحياءه في المنطقة"، داعيا إلى الحذر والانتباه إلى ما يحضّره الأمريكيون للمنطقة من جديد".

كما قدم الأمين العام التعازي للكويت وشعبها برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح مشيدا بمواقفه تجاه التطبيع، وقال: "أقدّم العزاء للكويت لشعبها وولي عهدها ومجلس الأمة برحيل أميرها.. نسجل للكويت في ظل أميرها الراحل موقفها المتماسك أمام الضغوط على الدول الخليجية للالتحاق بالتطبيع".

المصدر: الميادين