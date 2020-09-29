شكري يبحث مع نظيره النمساوي النزاع في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري، بحث مع نظيره النمساوي ألكساندر شالينبرج التطورات المتسارعة والمقلقة بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الخارجية المصرية إنه تمت مناقشة التطورات في إقليم قره باغ، وأهمية العمل على وقف التصعيد وضبط النفس بين الطرفين.

وأوضحت الخارجية المصرية أنه تم التباحث حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلديّن.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع بالمنطقة، بما في ذلك التطورات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية وانجاح المساعي الرامية إلى تحقيق اختراق ملموس في المسارات المختلفة، بما يتسق مع مُخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبما يستهدف التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة لمختلف أوجه الأزمة الليبية.

المصدر: RT