العراق.. القبض على خلية لـ "داعش" في إقليم كردستان

أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وقال رسول في بيان صحفي، إن "جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية، ألقى القبض على تسعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية ينتمون إلى ما يسمى بولاية العراق قاطع الجنوب".

وأضاف، أن "مذكرات إلقاء قبض كانت قد صدرت بحق هؤلاء وفق أحكام المادة القانونية 4/إرهاب".

المصدر: RT