الرئيس العراقي: أمير الكويت كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، إن أمير الكويت كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة.

وكتب على حسابه في تويتر: "بحزن بالغ تلقينا نبأ وفاة الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة".

وأضاف: "عرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة. عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، وأضحى مثالا للسلام والخير. تعازينا لأهلنا في الكويت الشقيق".

المصدر: RT