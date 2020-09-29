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الرئيس العراقي: أمير الكويت كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي: أمير الكويت كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة
الرئيس العراقي وأمير الكويت الراحل
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قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، إن أمير الكويت كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة.

وكتب على حسابه في تويتر: "بحزن بالغ تلقينا نبأ وفاة الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة".

وأضاف: "عرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة. عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، وأضحى مثالا للسلام والخير. تعازينا لأهلنا في الكويت الشقيق".

 

المصدر: RT

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