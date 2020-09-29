 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: موقف تركيا النشط في نزاع قره باغ كان متوقعا

أمير قطر في أمير الكويت: كان قائدا عظيما دعا إلى وحدة الصف العربي

أخبار العالم العربي

أمير قطر في أمير الكويت: كان قائدا عظيما دعا إلى وحدة الصف العربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otzr

نعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيدا بمناقبه ودوره.

وقال في بيان صادر عن الديوان الأميري: "إن المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة، داعيا سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان".

https://arabic.rt.com/middle_east/1158570-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/

إقرأ المزيد
الكويت تعلن وفاة أمير البلاد
الكويت تعلن وفاة أمير البلاد

المصدر: الشرق القطرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا