ماذا قال القادة العرب في أمير الكويت بعد رحيله؟

نعى القادة العرب اليوم الثلاثاء، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رحل اليوم عن عمر ناهز التسعين عاما.

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وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى الكويت، بوفاة أميرها، وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن "الملك سلمان وولي عهده قما خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".

ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير الكويت، وقال إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها.

أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.

أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 29, 2020

وقد أعلن الأردن الحداد 40 يوما، وقال الملك الأردني عبدالله الثاني، إننا "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما كان قائدا استثنائيا وأميراللإنسانية والأخلاق".

فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 29, 2020

ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، نعى أمير الكويت، قائلا إنه "رجل الحكمة والتسامح والسلام، وأحد رواد العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن مواقفه ستظل في خالدة في ذاكرة الأجيال".

رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال..خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق pic.twitter.com/hQcR1M0GUK — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 29, 2020

أما حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد فقد نعى أمير الكويت ووصفه بأنه أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض وأمير الإنسانية النبيل.

رحم الله أب الكويت الحاني..وقلب الخليج النابض..وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه .. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت..ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/wGnBFtkjTO — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2020

ونعى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة الكويت، معتبرا أن البحرين والأمتان العربية والإسلامية خسرت بوفاته قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة الإنسانية وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء، مستذكرا بصمات الفقيد البارزة في نهضة دولة الكويت وتطورها في كافة الميادين، وبدوره في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أركانها.

من جهة أخرى، نعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمير الكويت، وقال وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة عبر تويتر، إننا "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية".

سمو أمير البلاد المفدى ينعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. #قناpic.twitter.com/hjisChQTUv — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 29, 2020

نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 29, 2020

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه الشديد "لغياب أمير الكويت عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها"، معتبرا أنه "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

كما أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان الحداد 3 أيام على رحيل الصباح.

الرئيس عون نعى امير الكويت: كان شقيقاً كبيراً للبنان، ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة. وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها واعاد اعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، واطلق مشاريع انمائية وعمرانية كثيرة. وغيابه سيشكّل خسارة كبرى — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 29, 2020

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين خسرت برحيل الصباح قائدا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

هذا، ونعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمير الكويت واستذكر الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية، ومساعيه للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وأوصى أبو الغيط بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة أمير الكويت.

ونعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس أمير الكويت، وقالوا في بيان "ننعي قائدا عربيا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة بلاده والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص، وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين السوداني والكويتي، فضلا عن مواقف بلاده الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

المصدر: RT