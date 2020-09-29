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الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد 40 يوما على أمير الكويت

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد 40 يوما على أمير الكويت
Reuters
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أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الحداد على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي لمدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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ونعى الديوان الملكي الأردني أمير الكويت، معربا عن "تأثر وحزن جلالة الملك عبدالله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، والوقوف إلى جانب دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بهذه الظروف الصعبة، ويضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه".

بدوره، نعى الملك عبدالله الثاني، أمير الكويت وقال في تغريدة عبر "تويتر": "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما محبا للأردن.. كان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق، كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوان في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي".

المصدر: عمون + بترا

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