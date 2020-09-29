الجيش المصري يعلن تدشين غواصة جديدة في ألمانيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية احتفال القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع، والتي ستنضم قريبا إلى الترسانة البحرية.

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وقال الجيش إن هذه الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.

وأضاف أنها تعد الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضمت ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيت قياسي.

وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، "فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط إفريقيا".

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات هو "تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط".

المصدر: RT