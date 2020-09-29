رئيس مجلس النواب الكويتي يغرد حول صحة أمير البلاد

نشر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، صورة تجمعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأرفقها بدعاء.

اللهم إرزق أميرنا ووالدنا فوق عمره عمراً، وفوق صحته عافية، وإجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه، وأبقه ذخراً وسنداً لبلده وأمته يا رب العالمين. pic.twitter.com/7IEifhDYKy — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 29, 2020

وقال الغانم في منشوره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "اللهم أرزق أميرنا ووالدنا. فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه. و أبقه ذخرا و سندا لبلده و أمته يارب العالمين" حسبما جاء بصحيفة القبس الكويتية.

جاء ذلك بعد انتشار شائعات حول وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تصدر تريند على "تويتر" الكويت، وتناقل نشطاء في هشتاغ يحمل اسمه ودعا له الجميع بالشفاء العاجل.

المصدر: وكالات