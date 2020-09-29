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رئيس مجلس النواب الكويتي يغرد حول صحة أمير البلاد

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رئيس مجلس النواب الكويتي يغرد حول صحة أمير البلاد
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نشر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، صورة تجمعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأرفقها بدعاء.

وقال الغانم في منشوره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "اللهم أرزق أميرنا ووالدنا. فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه. و أبقه ذخرا و سندا لبلده و أمته يارب العالمين" حسبما جاء بصحيفة القبس الكويتية.

جاء ذلك بعد انتشار شائعات حول وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تصدر تريند على "تويتر" الكويت، وتناقل نشطاء في هشتاغ يحمل اسمه ودعا له الجميع بالشفاء العاجل.

المصدر: وكالات

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